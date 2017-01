Cette année, la fête de Noël coïncide avec l’allumage de la première bougie de Hanouka. Une occasion pour vous parler de Chrismukkah. Ce mot-valise construit sur Christmas et Hanouka (d’ailleurs, en anglais on ne dit pas mot-valise mais portmanteau !) a été popularisé dans la série télévisée américaine Newport Beach (The O.C.) diffusée de 2003 à(…)