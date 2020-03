Israël au temps du coronavirus – mercredi 11 mars

Ce n’est pas un exercice facile de vous donner des nouvelles d’Israël au temps du corona, du corona-virus, la situation change d’une minute à l’autre et j’ai une désagréable impression d’emballement. Ce que j’écris maintenant risque d’être dépassé dans quelques heures. Et d’ailleurs, juste au moment où j’allais mettre en ligne ce billet, on attend une déclaration du Premier Ministre et du Ministre des Finances. Ils ont annoncé 10 milliards de shekels d’aide pour affronter la situation.

Et je dois encore une fois reprendre ce texte car on annonce un nouveau cas confirmé. A 14h36, 77 cas en Israël

Nouvelles directives

Tout d’abord depuis hier soir, de nouvelles directives :

Interdiction de rassemblement de plus de 2000 personnes.

Eviter les visites dans les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées

Conseil aux personnes âgées ou à risque de restreindre au maximum les contacts

En Israël, 76 personnes atteintes dont une dans un état grave.

En France, 1784 cas et 33 morts.

En Belgique, 267 cas et 1 mort

En Israël, 100 000 personnes sont confinées.

Ce matin sur l’application Telegram du Ministère de la Santé israélien, il y avait 76 cas et le Ministère prévenait que le nombre de cas allait augmenter tout au long de la journée et qu’il allait essayer de mettre à jour au fur et à mesure. Ici le détail avec la liste des hôpitaux où les malades sont hospitalisés et la gravité de leur état.

Je vous engage toujours à vous inscrire sur les groupes WhatsApp du Docteur Michael Wolf qui traduit en français les messages du Ministère de la Santé israélien qui, au fur et à mesure, indiquent les parcours des personnes confirmées positives. Et si vous avez été en contact avec ces personnes, vous êtes à risque d’être vous-même contaminés et donc de devoir vous isoler :

https://chat.whatsapp.com/ERITKOEt71c7gaOmkJC9Wp

Et non, ne me dites pas que c’est seulement la grippe ! Regardez la situation de l’Italie. Tout un pays en confinement total, je crois que ce n’est jamais arrivé. Le mot d’ordre : Lo sto a casa, Je reste à la maison. Les témoignages de médecins sont glaçants.

Tout ça est bien anxiogène, je l’avoue. Pour me détendre, j’ai la chance de pouvoir aller voir la mer à Tel Aviv :

La mer, c’est bon pour le moral ! Boker tov ! Posted by Kef Israel on Wednesday, March 11, 2020

Pour se détendre, l’Orchestre Philharmonique d’Israël vous propose la retransmission en direct du concert dirigé par Osmo Vänskä, ce soir mercredi 11 mars à 20h, heure israélienne, 19h, heure européenne. Pour voir et écouter : cliquer ici

La mer, la musique et la bienveillance comme cette belle initiative de jeunes volontaires qui, à Tel Aviv, se déguisent en Spider-Man et grimpent les murs d’un hôpital pour réjouir les enfants.

N’oublions pas qu’à Jérusalem c’est encore Pourim, plus précisément Shoshan Pourim car les habitants des villes fortifiées à l’époque de Josué et donc Jérusalem célèbrent le Pourim de Suse, le Shushan Pourim, le soir du 15 Adar au soir du 16 Adar alors bonnes fêtes ! Et surtout, prenez bien soin de vous !

