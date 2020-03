Israël au temps du coronavirus – Dimanche 8 mars

La crise du coronavirus est malheureusement, il me semble, loin d’être comprise et encore plus loin d’être endiguée. Je m’intéresse au coronavirus depuis le 26 janvier, date où mon fils Dan m’a invité au groupe WhatsApp qu’il avait créé le 22 janvier pour échanger sur le sujet avec ses amis du monde entier. A l’époque, on ne parlait que de Wuhan et plus de 10 millions d’Italiens ne savaient pas qu’ils allaient se retrouver en quarantaine. Il y a un mois je ne parlais que de ça, je recommandais à tous mes amis d’acheter du gel hydro-alcoolique et de faire des provisions de légumineuses. On me regardait au mieux avec un air amusé, au pire en me traitant de pessimiste invétéré atteinte d’OCD, d’Obsessive Corona Disorder, dixit Charles. Je me disais que je devrais faire un petit billet pour le blog sur le sujet mais vous l’avez sans doute remarqué, le temps me manque et je n’écris plus beaucoup. Pourtant ce matin, je me décide parce que ce que le coronavirus fait, c’est créer de nouvelles frontières et un sentiment d’isolement, pas seulement pour les personnes qui sont actuellement en quarantaine ou hospitalisées – à l’heure où j’écris, plus de 80 000 personnes sont en quarantaine en Israël et 25 sont malades dont un très grave – mais aussi pour nous tous qui avons de la famille et des amis partout dans le monde. J’ai réalisé cela hier soir quand ma soeur Nicole a repris l’avion pour rentrer chez elle. En France hier, il y avait 949 malades et 16 morts.

Vol Tel-Aviv vers Lyon ce soir. Merci à Nicole pour la vidéo. Posted by Kef Israel on Saturday, March 7, 2020

Les compagnies d’aviation annulent leur vol et les conséquences des directives du 4 mars sont lourdes :

1. Les Israéliens revenant de France, Allemagne, Suisse, Espagne et Autriche doivent rester en confinement à domicile pendant 14 jours. Décision rétroactive depuis le jour où ils ont quitté l’un de ces pays.

2. Les étrangers venant de ces pays ne pourront pas entrer en Israël, sauf s’ils prouvent qu’ils peuvent rester en confi nement à domicile.

Nous avons tous de la famille en France, certains membres sont Israéliens d’autre pas. Si les Français ne peuvent entrer ne Israël et les Israéliens doivent être en quarantaine après un voyage en France, les voyages et les échanges vont se tarir. Comment assister à des mariages, à des naissances ? Nous entrons dans un monde autre. Mais pour le moment, comme nous ne savons pas ce qui nous attend, un seul conseil :

Relaxez-vous, rien n’est sous contrôle !

Et bien sûr Pourim sameah ! Les grandes fêtes ont été annulées mais beaucoup se déguisent et cherchent malgré tout à préserver l’esprit de la fête.

Pour suivre les recommandations sur le coronavirus du site du Ministère de la Santé israélien (en anglais), cliquer ici

Pour plus de détails en français voir la page Facebook Santé en Israël.

Je reprends ici les directives du 4 mars dernier que Santé en Israël ont traduit en français ;