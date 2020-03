Israël au temps du coronavirus – vendredi 13 mars

Ce matin, il y avait 126 personnes malades du coronavirus en Israël.

Hier soir, la tempête Golda qui sévit actuellement en Israël faisait grincer la maison. J’ai regardé l’allocution du Premier ministre israélien à la télé qui informait de la fermeture des écoles et des universités, de l’interdiction de réunions de plus de 100 personnes. Puis j’ai écouté celle du Président français. Enfin des mesures ! J’ai parlé avec mon ami Thierry en isolement à Rome. J’ai envoyé des blagues par WhatsApp. J’ai téléphoné à la famille. Et j’ai été prise d’un immense cafard. L’impression de se trouver dans un film d’horreur et malheureusement seulement au début du film, quand on met juste en place le sujet, le décor et les personnages. L’action n’a pas encore commencé. Et je dois dire que pour le moment le scénario est meilleur que bon nombre de films que j’ai vus. Car non ce n’est pas une grippe, c’est une pandémie non maitrisée dont on ne connait pas les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Donc le moral à zéro comme je le pense pour beaucoup d’entre vous. Et c’est l’ambiance générale à Tel Aviv où il pleut.

Mais ce matin, la première chose que j’ai vu sur les réseaux sociaux c’est Gloria Gaynor et son #IWillSurviveChallenge. Le refrain de sa célèbre chanson qui fête juste ses 40 ans dure exactement les 20 secondes préconisés pour un lavage de mains utile !

Et je dois dire que ça m’a fait du bien. Je suis donc sortie marcher le long de la promenade de Tel Aviv. Une recette infaillible contre le blues.

Le rire contre le stress c’est merveilleux, je vous conseille aussi le sketch de Sandrine Sarroche :

Pour tous ceux qui sont confinés à la maison, voilà les directives du Ministère de la Santé israélien traduit par l’indispensable Docteur Michael Wolf :

Vous pouvez aussi vous inscrire sur son nouveau groupe WhatsApp pour suivre en français les parcours des personnes malades. Il partage une bonne nouvelle :

« Une mise à jour du centre médical Poria concernant le patient n ° 16, le chauffeur de bus touristique contaminé au Corona qui était dans un état grave (depuis le 4/3) :

Son état s’est amélioré pendant la nuit, il respire maintenant seul. Il convient de noter qu’il reçoit toujours un soutien thérapeutique et un traitement contre le virus corona. Selon le Dr Matan Moshe, spécialiste des soins intensifs, il s’agit du premier patient du pays à recevoir le médicament : Remdesivir C’est un médicament qui a été essayé dans d’autres centres médicaux du monde entier pour le traitement du Coronavirus . Aujourd’hui à midi, il a parlé brièvement, et téléphone avec ses parents. À la grande joie des membres de la famille concernés. »

Chabbat Chalom !

