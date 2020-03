Israël au temps du Coronavirus – mardi 10 mars

La directive est, comme on l’attendait, tombée hier soir. Tous les Israéliens qui rentrent de l’étranger, quelque soit le pays doivent rester confinés chez eux pendant 14 jours. Les non-résidents ne seront autorisés que s’ils ont la capacité de rester en quarantaine conformément aux directives du Ministère de la Santé israélien. Ces mesures font que le nombre des vols va baisser de manière sensible et qu’Israël va être coupé du monde et le monde coupé d’Israël.

Hall de départ de l’aéroport Ben Gourion :

Hall d’arrivée de l’aéroport :

Que c’est triste un aéroport vide…

Nous en sommes à 58 cas en Israël.(à 14h00) dont une personne dans un état grave. En France, 1412 cas et 30 morts.

Informations pratiques :

Pour ceux qui voudraient être tenus au courant presque à temps réel le Docteur Michael Wolf, pédiatre à Raanana, originaire de Bruxelles fait un travail magnifique. Il nous rappelle qu’: « Il est primordial, afin d’éviter la propagation du virus, afin d’éviter des malades et des morts, de respecter scrupuleusement les consignes d’isolement… De les comprendre et de les respecter… Il est primordial de connaître les parcours des personnes confirmées positives afin de savoir si vous êtes à risque d’être vous-même contaminés et donc de devoir vous isoler. » Pour cela, il traduit très rapidement, en français, les messages du Ministère de la Santé et les diffuse sur des groupes WhatApp. Pour vous inscrire, suivez le lien https://chat.whatsapp.com/JKCoi5DNJvpJCB9zKsbNWe

Pour ceux qui parlent l’anglais, renseignez-vous sur la page du Ministère de la Santé israélien The Novel Coronavirus – Israel Ministry of Health

Pour ceux d’entre vous qui comprennent l’hébreu, je vous conseille de télécharger l’app CoronApp

C’est tout de même Pourim !

En isolement à la maison, Attention Corona, Sens Interdit

Prenez bien soin de vous !

