Les enfants d’Israël chantent Ma Nichtana

Des enfants d’Israël et de Diaspora se sont enregistrés chantant Ma Nichtana : Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? En cette période de coronavirus et d’isolement, cette question prend encore plus de sens. Le Président de l’Etat d’Israël Reuven Rivlin s’est associé à cette belle initiative : « Cette année, nous sommes obligés de célébrer le seder en respectant les limites, loin de nos grands-parents et de la famille que nous aimons tant. Malgré la difficulté, nous ne renoncerons pas, nous nous assiérons à la table du Seder, nous raconterons l’histoire de la sortie d’Egypte, le passage de l’esclavage à la liberté et nous prierons, loin les uns des autres mais ensemble, pour que les beaux jours reviennent. Bonnes fêtes de Pessah ! L’année prochaine à Jérusalem, l’année prochaine ensemble ! »

Et aussi une très belle initiative de Naftali Bennet, le ministre de la Défense d’Israël: à 20h30 mercredi soir, le soir du séder de Pessah, on se met au balcon et on chante tous ensemble Ma Nichtana !