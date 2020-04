J’aime être à la maison, un classique d’Arik Einstein

J’aime être à la maison est un classique d’Arik Einstein, il a écrit les paroles et la musique a été composée par Miki Gavrielov en 1986. La chanson fait partie du 24e album du chanteur sorti en 1986 et qui porte le même nom, c’est aussi le premier CD produit en Israël.

En cette période de confinement due à la crise du coronavirus, cette chanson est particulièrement appropriée. D’ailleurs, elle est diffusée sur les ondes de radio israélienne beaucoup plus qu’à l’accoutumée. J’ai traduit les paroles en français.

יש אנשים שמטפסים על הרים

יש אנשים שצונחים מגבהים

יש אנשים שרוכבים על סוסים

ויש כאלה שגומאים מרחקים

Il y a des gens qui escaladent les montagnes

Il y a des gens qui plongent des hauteurs

Il y a des gens qui montent à cheval

Et il y en a qui marchent de longues distances

Et j’aime particulièrement le couplet puisqu’il est question de thé, de citrons, de vieux livres et de mon amoureux !

אבל אני אוהב להיות בבית

עם התה והלימון והספרים הישנים

כן, אני אוהב להיות בבית

עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים

אוהב להיות בבית

Mais moi j’aime rester à la maison

avec le thé et le citron et les vieux livres

Oui, j’aime être à la maison

Avec la même amoureuse et avec les mêmes habitudes

J’aime être à la maison

יש אנשים שצדים נמרים

יש אנשים שדולים פנינים

יש אנשים שבונים מגדלים

ויש כאלה שצמים חודשים

אבל אני…

Il ya des gens qui chassent des tigres

Il y a des gens qui recueillent des perles

Il y a des gens qui jeunent des mois

Mais moi…

יש אנשים שתמיד מחפשים

יש אנשים שתמיד מגלים

יש אנשים שהולכים בגדול

לא מוותרים ורוצים את הכל

Il y a des gens qui cherchent toujours

Il y a des gens qui découvrent toujours

Il y a des gens qui voient grand

Ils ne renoncent à rien et veulent tout

Les animateurs de la Cohav Haba, הכוכב הבא, l’émission de télé-réalité qui participe au choix des représentants d’Israël à l’Eurovision ont aussi interprété la chanson, chacun chez eux !