5 versions de la chanson Lou Yehi

Lou Yehi est une chanson écrite en 1973 par Naomi Shemer en l’honneur des soldats israéliens tués pendant la Guerre de Kippour.

Naomi Shemer avait eu l’intention de traduire en hébreu les paroles de Let it be, la célèbre chanson des Beatles écrite par Paul Mac Cartney en mars 1970. Avec le début de la guerre de 1973, elle adapte les paroles et les transforme en une prière pleine d’espoir pour que la guerre finisse et que pour que les soldats rentrent sains et saufs chez eux.

Finalement, elle décide de composer aussi une nouvelle mélodie pour ses paroles. Et cette chanson devient l’une des chansons les plus associées à cette guerre.

Donne alors la sérénité et aussi la force

À tous ceux que nous aimons.

Que tout ce que nous demandons se réalise !

