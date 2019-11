Eric Marty à Tel Aviv

Rencontre avec Eric Marty autour de son livre

Roland Barthes – Le métier d’écrire (Ed. Seuil, 2006)

Une histoire de Maître et de Disciple

Les années 70 s’achèvent – Roland Barthes est au somment de sa gloire. Sa modernité en fait le « prince de la jeunesse ». En 1976, Eric Marty a vingt ans, il est timide jusqu’à l’aphasie. Roland Barthes le remarque, il deviendra « mon petit Eric » avec lequel le maître partagera son amour de l’opéra, la délicatesse des sentiments et bien sûr la littérature. Eric Marty nous raconte cette histoire de maître et de disciple dans dans l’un de ses livres les plus intimes – Roland Barthes – Le métier d’écrire – au cours d’un entretien unique, entrecoupé de lectures, qui s’ouvrira sur un dialogue avec le public.

Le lundi 25 novembre à 19h30, Auditorium de l’Institut français de Tel Aviv

Éric Marty est professeur de littérature française contemporaine à l’université Paris Diderot. Il est l’éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes. Essayiste, romancier, poète et auteur de pièces radiophoniques, Éric Marty a une activité éditoriale très dense, marquée par un engagement fort dans le conflit israélo-palestinien : Bref séjour à Jérusalem (2003) et Une querelle avec Alain Badiou (2007). Il a également pris position contre la campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) à l’encontre d’Israël.

Cette rencontre est organisée en coopération avec le Club littéraire jurassien, présidé par Vincent Froté.

Eric Marty interviendra aussi le dimanche 24 novembre sur le thème « Roland Barthes, philosophie et anti-philosophie » à la Faculté des Lettres de l’Université de Tel Aviv

Conférence gratuite.

Inscription obligatoire par e-mail : tlvuniv@tauex.tau.ac.il

