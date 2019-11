Yentl & Me est un One Woman Show Musical dans lequel Shirel se révèle en toute intimité. Issue de l’union d’une mère chanteuse non-juive célèbre et d’un père juif, elle partage sur scène son histoire, sa révélation au judaïsme et son Alyah.

Au travers des chansons de YENTL (Barbra STREISAND et Michel LEGRAND), et de ses propres chansons, Shirel se dévoile avec authenticité, partageant son histoire, celle de détours, de retours, de mariages et divorces, d’humour, mais surtout d’amour…

Véritable voyage musical dans un parallèle unique entre Yentl et Shirel, ces deux femmes nées à la » mauvaise adresse « , vont pourtant à travers la puissance créatrice de la musique trouver le chemin vers elle-même, vers leur essence…

Un One Woman Show Musical authentique et un hommage à Michel Legrand.

Shirel est une auteur-compositeur-interprète qui puise son inspiration

dans ses racines franco-américaines, dans son parcours atypique, évoluant entre la France et Israël. Elle s’est fait connaître du grand public à travers plusieurs comédies musicales dans lesquelles elle incarnait le premier rôle, tel que celui d’Esmeralda dans le succès planétaire » Notre Dame de Paris » ou encore « Les enfants du Soleil », « Avenue Q « , etc…





Pour réserver : 3 dates : 1, 4 et 8 Décembre en Israel

Cliquez pour voir le passage de Shirel en compagnie de sa mère Jane Manson chez Michel Drucker à l’émission : Vivement Dimanche prochain