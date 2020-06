Cinq interprétations d’Atur Mitshech zahav shachor, Ton front est couronné d’or noir

Atur Mitshech est l’une des chansons les plus appréciées des Israéliens. La musique a été écrite par Yoni Richter et les paroles sont un poème d’Avraham Halfi. Sa version la plus populaire est celle d’Arik Einstein.

En 1977, Arik Einstein avec Yehudit Ravitz, Corinne Allal et Avner Kaner :

2. Yehudit Ravitz accompagnée au piano par Yoni Richter

Eviatar Banaï et Yonathan Razel :

Par Kaveret

Aviv Gefen :

Pour la traduction en français

Les paroles en hébreu :

עָטוּר מִצְחֵךְ זָהָב שָׁחֹר

(אֵינֶנִּי זוֹכֵר אִם כָּתְבוּ כָּךְ בְּשִׁיר)

מִצְחֵךְ מִתְחָרֵז עִם עֵינַיִם וְאוֹר,

(אֵינֶנִּי זוֹכֵר אִם חָרְזוּ כָּךְ בְּשִׁיר)

אַךְ לְמִי שֶׁתִּהְיִי –

חַיָּיו מְלֵאֵי שִׁיר.

חֲלוּקֵךְ הַוָּרֹד צַמְרִירִי וָרַךְ.

אַתְּ בּוֹ מִתְעַטֶּפֶת תָּמִיד לְעֵת לַיִל.

לֹא הָיִיתִי רוֹצֶה לִהְיוֹת לָךְ אָח,

לֹא נָזִיר מִתְפַּלֵּל לִדְמוּתוֹ שֶׁל מַלְאָךְ,

וְרוֹאֶה חֲלוֹמוֹת עֲגוּמִים שֶׁל קְדֻשָּׁה –

וּלְמוּלוֹ אַתְּ, אִשָּׁה.

אַתְּ אוֹהֶבֶת לִהְיוֹת עֲצוּבָה וְשׁוֹתֶקֶת,

לְהַקְשִׁיב לְסִפּוּר עַל קָרוֹב, עַל רָחוֹק.

וַאֲנִי שֶׁלֹּא פַּעַם אַבִּיט בָּךְ בְּשֶׁקֶט,

אֵין קוֹל וּדְבָרִים,

שׁוֹכֵחַ הַכֹּל עַל אוֹדוֹת אֲחֵרִים.

שׁוֹכֶנֶת נַפְשִׁי בֵּין כָּתְלֵי בֵּיתֵךְ.

וּשְׁבוּיָה בֵּין כְּתָלַיִךְ מִמֶּנִּי נִפְרֶדֶת

עֵת אֲנִי בְּגוּפִי נִפְרָד מִמֵּךְ.

פָּרוּשׂ חֲלוֹמִי כְּמַרְבָד לְרַגְלַיִךְ.

צַעֲדִי, אֲהוּבָה, עַל פְּרָחָיו פְּסִיעוֹתַיִךְ.

לִבְשִׁי חֲלוּקֵךְ הַוָּרֹד לְעֵת לַיִל.

עוֹד מְעַט וְאָבֹא אֵלַיִךְ.

עָטוּר מִצְחֵךְ זָהָב שָׁחֹר

יִקְרַב אֶל שְׂפָתַי כְּחָרוּז אֶל שִׁיר.

אָז אֶלְחַשׁ בְּאָזְנַיִךְ עַד בֹּקֶר,

עַד אוֹר,

כְּשִׁכּוֹר:

עָטוּר מִצְחֵךְ זָהָב שָׁחוֹר.

Un extrait du film qui lui a été consacré : Une vie en poésie – Avraham Halfi (Lodz, 1 mars 1904-Tel Aviv, 8 juin 1980)