Un superbe film d’animation sur Tel Aviv

Mon fils Dan Peguine m’a envoyé le lien vers ce film d’animation réalisé par Samuel Patthey. Et je le trouve tellement juste et poétique. Samuel Patthey qui est diplômé de HSLU et habite en Suisse a su saisir l’esprit de Tel Aviv ! En 2016, il fait un stage à l’Ecole de Design Shenkar. Pendant son séjour, il dessine sur son carnet de croquis. De retour chez lui, il va transformer ses croquis en film d’animation. Dans Travelogue Tel Aviv souffle un vent de liberté et de créativité tellement Tel Aviv ! Le film a reçu un nombre incroyable de récompenses.



Pourensavoirplus

Son prochain film Ecorce se déroule dans une maison de retraite et sortira fin 2020.

Ecorce trailer, coming end of 2020 from Samuel Patthey on Vimeo.

Pour en savoir plus (en anglais) :

“Travelogue Tel Aviv” by Samuel Patthey