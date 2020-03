Israël et le monde au temps du coronavirus – lundi 23 mars

A 17 heures, il y avait en Israël, 1238 personnes touchées par le coronavirus, en France, 16 246, en Belgique, 3967 dans le monde 353 692 d’après la carte de l’université John Hopkins.

Arieh Even est la première victime du coronavirus en Israël. Que son souvenir soit béni. Arieh Even était âgé de 88 ans, était né en Hongrie, avait survécu à la Shoah et avait fait son alyah en 1949. Il laisse quatre enfants, 18 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Le fait que le premier mort israélien du coronavirus soit un survivant de la Shoah me touche énormément. Depuis le début de ce cauchemar, je pense beaucoup à la Shoah. Ce n’est pas comparable bien sûr, mais je me dis que lorsque les premières lois anti-juives ont été promulguées et ont restreint peu à peu la vie quotidienne des Juifs, le sentiment devait être similaire. Comment tout à fait indépendamment de notre volonté, notre vie change du tout au tout, et que nous nous familiarisons avec la peur. Et puis, les mots de confinement, de sélection…

Le département de l’hôpital Shaarei Tsedek à Jérusalem où est mort Arieh Even, le « lion de pierre » et qui traite les cas de coronavirus a été appelé Keter, couronne en hébreu, puisque coronavirus vient du latin, virus à couronne. Rachel Gemara, son infirmière, a écrit un témoignage poignant sur sa page Facebook :

KETER NURSE UPDATE #5 👑My heart is broken. On Friday night my worst fears were realised as I watch my beloved patient,… Posted by Rachel Gemara on Sunday, March 22, 2020

Dans la Kabbale, on retrouve la couronne, Keter, tout en haut de l’arbre de vie. J’ai consulté le livre de Marc-Alain Ouaknin, Les Mystères de la Kabbale, il a intitulé le chapitre sur le Keter, L’art d’être présent à soi et il cite un enseignement de Rabbi Nahman :

Rabbi Nahman repéra un jour l’un de ses disciples qui se précipitait vers sa demeure. Il lui demanda :

– As-tu regardé le ciel ce matin ?

– Non, Rabbi, je n’en ai pas eu le temps.

– Crois-moi dans cinquante ans, tout ce qui est là aura disparu. Il y aura une autre foire, d’autres chevaux, d’autres charrettes, des gens différents. Je ne serai plus là et toi non plus. Alors qu’y a-t-il de si important pour que tu n’aies pas eu le temps de regarder le ciel ?

Infos pratiques :

Le ministère de la Santé lance « Hamagen » – une application nationale pour empêcher la propagation du virus corona. Le « Magen » peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Pour suivre en français les directives du ministère de la Santé israélien, rejoignez les groupes Whatsapp du Docteur Michael Wolf.

Israël et le monde au temps du Coronavirus – vendredi 20 mars 2020

Israël au temps du coronavirus – vendredi 13 mars

Israël au temps du coronavirus – mercredi 11 mars

Israël au temps du Coronavirus – mardi 10 mars

Israël au temps du coronavirus – lundi 9 mars

Israël au temps du coronavirus – Dimanche 8 mars