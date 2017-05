Cette année, du lundi 1er mai à la tombée de la nuit au mardi 2 mai 2017, Israël fête son 69e anniversaire, Yom Haatsmaout, la fête de l’Indépendance d’Israël. Voici donc, comme c’est la tradition depuis 9 ans mes 69 bonnes nouvelles d’Israël.

1. Intel achète Mobileye pour 15,3 milliards de dollars ! Un record pour la technologie israélienne.

2. Premières médailles olympiques pour Israël depuis les Jeux de 2008 ! Le judo à l’honneur avec une médaille de bronze pour Yarden Gerbi et une pour Ori Sasson.

3. D’après l’index Bloomberg, Israël est la 3e économie la plus stable du monde après Hong-Kong et la Corée du Sud.

4. Le taux de croissance pour l’année 2016 est de 4%, bien au-delà de ce qui avait été prévu.

5. SPACE IL est parmi les 5 équipes encore en compétition pour le prix Google Lunar : le but, réaliser la première mission d’exploration lunaire privée.

6. La Fronde de David, le nouveau système anti-missile israélien est opérationnel.

7. Trois millions de touristes se sont rendus en Israël en 2016, une augmentation de 3,6% par rapport à 2015.

8. Danit Peleg a conçu et réalisé la robe imprimée en 3D que portait Amy Purdy lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Rio.

9. Les Israéliens se portent bien ! 9e place pour Israël dans l’indice mondial de la santé.

10. Deep Purple, Elton John, Simply Red, Sia, Santana, Queen and Adam Lambert, Ricky Martin, Matisyahu ont donné des concerts en Israël et l’année à venir s’annonce très riche.

11. Le Rapport mondial sur le Bonheur attribue la 11e place à Israël.

12. Le pont piéton en verre le plus long du monde a ouvert au public en Chine et a été réalisé par l’Israélien Haïm Dotan.

13. Un nouveau Musée de la Science, en forme d’Arche de Noé, va s’ouvrir sur le campus de l’université de Tel Aviv.

14. Des blessés syriens sont soignés en Israël.

15. Zruya Shalev conquiert le public français avec Douleur.

16. La place Dizengoff va changer de look.

17. La ville de Sdérot connait un développement immobilier sans précédent.

18. Oh So Arty passe à l’internationale et devient une plateforme où vous pouvez choisir un guide artistique dans plus de 12 villes. Bravo Sarah !

19. Manuscrits de la mer Morte : une nouvelle grotte découverte à Qumran par des archéologues de l’Université hébraïque de Jérusalem.

20. Avancée médicale : l’équipe de Carmit Lévy de l’université de Tel Aviv a trouvé le moyen de bloquer le processus métastasique du mélanome.

21. Le taux de chômage en Israël pour 2016 est de 4,8%, un plus bas historique.

22. Les tunnels Harel sur la route Tel Aviv-Jérusalem sont ouverts dans les deux sens.

23. Dudu Tassa and The Koweiti font la première partie de la tournée américaine du groupe britannique RadioHead. Ils se produiront aussi en Israël.

24. Le cinéma israélien continue de nous faire rire, de nous émouvoir et de nous étonner : Sand Storm.

25. On a célébré 25 ans d’amitié indo-israélienne et aussi 25 ans d’amitié entre la Chine et Israël.

26. Deux magnifiques mosaïques sur des thèmes bibliques ont été retrouvées sur le site de Huqoq.

27. Jean-Michel Jarre a donné un concert exceptionnel à Massada pour sauver la mer Morte.

28. Nexar, l’application israélienne pour sauver des vies sur la route est en plein développement. Bravo Dan !

29. A Tel Aviv, une cabane de sauveteur se transforme en hôtel.

30. Tel Aviv dans le TOP 7 des villes les plus vertes du monde.

31. Du théâtre en français en Israël, notamment Le Prénom mis en scène pas Elie Chouraqui.

32. La gastronomie française est de plus en plus à l’honneur et notamment à Netanya.

33. La recherche sur le cannabis médical est en plein développement en Israël qui se positionne comme leader mondial.

34. La construction de la plus haute tour solaire du monde, avec 50 000 miroirs, bat son plein dans le Néguev.

35. Le Président de l’Etat d’Israël Ruben Ruvi Rivlin magnifiquement accueilli en mars au Vietnam.

36. Le label israélien Ape Records réinvente la façon de produire de la musique.

37. 37 flamands roses ont fait escale ce printemps en Israël au Lac de la Houla. Un repos bien mérité avant de reprendre la route vers la Turquie et l’Iran. En novembre, c’étaient 45 400 grues qui y faisaient escale.

39. Je suis devenue une mère vraiment israélienne lorsque ma fille Anaël est entrée à l’armée.

40. Yad Sarah, l’organisation qui prête du matériel médical bénévolement a fêté ses 40 ans

41. Beaucoup de nouveaux hôtels et notamment White Villa, un hôtel boutique Bauhaus à Tel Aviv.

42. Netflix a acheté la série israélienne Fauda.

43. Cathay Pacific a ouvert une ligne aérienne directe entre Hong Kong et Tel Aviv.

44. Un duo de jeunes Israéliens devient les rois de YouTube.

45. La minute journalière de Nas, Nas Daily, bat des records d’audience sur Facebook.

46. Princess Shaw est le documentaire qui a remporté le Prix Ofir, l’oscar israélien. Un conte de fées moderne et dans le rôle des fées, YouTube et Kutiman.

47. Deux étudiants israéliens ont remporté le Championnat du monde universitaire de débat à la Haye.

48. Grâce au Palais des Thés Israël, le thé matcha est de plus en plus populaire en Israël.

49. Esther Orner a sorti aux Editions Caractères De si petites fêlures.

50. Israël arrose 50% de ses terres cultivables avec des eaux usées traitées. C’est le leader dans ce domaine.

51. Le prix pour les meilleurs effets visuels a été décerné à deux Israéliens, Vania Heymann et Gal Muggia pour le clip de Coldplay Up & Up aux MTV Video Music Awards.

52. 2500 drapeaux Israéliens à l’ONU pour une conférence contre le BDS.

53. 181 000 bébés sont nés et 36 000 olim hadashim se sont installés en Israël en 2016. Bienvenue !

54. La marque COS a ouvert ses portes à Tel Aviv.

55. Les vins d’Israël font la couverture du prestigieux magazine Wine Spectator.

56. Kobi Ifrach est le premier israélien à devenir Monsieur Univers dans la catégorie des moins de 23 ans.

57. WaterGen, la technologie israélienne innovante qui crée de l’eau à partir de l’air !

58. La page Facebook de Kef Israël a dépassé les 10 000 likes !

59. Des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem ont développé une technique permettant de détecter des mines antipersonnel grâce à des bactéries fluorescentes.

60. Le sculpteur Anish Kapoor a reçu le prix Genesis qui récompense les artistes juifs engagés pour Israël.

61. 90 000 personnes en Israël et dans le monde ont assisté à un spectacle de Bat Sheva et Monsieur Gaga est devenu le documentaire israélien le plus vu avec 250 000 spectateurs en Israël et à l’étranger.

62. Ouverture d’une excellente boulangerie avec du pain au levain à Pardes Hanna/Karkour.

63. Fanny Ardant et Gérard Depardieu étaient de passage à Tel Aviv pour jouer en français une pièce de Marguerite Duras.

64. Gal Weinstein représentera Israël à la Biennale de Venise.

65. La chanteuse israélienne Roni Alter a signé chez Warner France.

66. La compagnie low-cost islandaise Wow va relier Tel Aviv à New-York en passant par Reykjavik.

67. Un penseur vieux de 4000 ans découvert en Israël.

68. L’Eurobasket 2017 se déroulera en partie à Tel Aviv.

69. L’équipe israélienne de baseball est arrivée jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde. Un exploit.

