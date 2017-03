Static et Ben-El Tavori, le duo dont les adolescents israéliens sont fous

Static et Ben-El Tavori sont les idoles des jeunes israéliens. On les voit et on les entend de partout à la télé, dans les publicités, dans la rue. Static et Ben-El Tavori sont les coqueluches du moment et ils atteignent un nombre incroyable de vues sur YouTube. Leur musique est entraînante, rythmée et met de très bonne humeur, leur clip très soigné, leurs chansons parlent d’amour et d’espoir que tout aille bien, d’envie de faire la fête et de mettre les problèmes de côté. Pas de la grande poésie mais ils sont drôles et sympathiques. Moi, franchement, je les adore !

Voici quelques-uns de leur tube :

Barbie sorti en novembre 2015 avec plus de 36 millions de vues. Barbie, quand je t’appelle Barbie, c’est clair tu me réponds Ken (כן), oui en hébreu

Al Kvish HaHof, על כביש החוף, Sur la route de la côte, sorti en mars 2016 avec plus de 31 millions de vues.

Silsoulim, סילסולים, On n’a pas Ibiza, rien sur la Visa mais on a la brise d’Eilat… sorti en juin 2016 et plus de 32 millions de vues

Stam, סטם, sorti en septembre 2016 avec plus de 21 millions de vues sur YouTube

Zahav, Or en hébreu, sorti il y a moins de deux mois en fin janvier 2017 et qui dépasse déjà les 17 millions de vues sur YouTube