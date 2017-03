J’ai remarqué que la plupart du temps, derrière une affaire qui marche, il y a une personne passionnée, qui allie le goût du travail bien fait, l’amour de son métier et la persévérance. C’est le cas de Xoli, la propriétaire du Café Xoho, rue Gordon à Tel Aviv. Un café très convivial à l’ambiance San-Fransico ! Ce qui est assez surprenant puisque Xoli est d’origine canadienne, a grandi à Hong Kong et a étudié en Australie. Elle a fait son alya, a délaissé son métier de designer graphique pour réaliser son rêve : créer son café à Tel Aviv !

Elle s’est d’abord installée rue Mapou en 2010, avant de rejoindre son emplacement actuel, 17 rue Gordon voilà trois ans.

Xoli est une pionnière, elle a été l’une des premières à proposer des plats végétariens et vegan avant que ce mouvement ne conquiert Tel Aviv ! Sa carte offre aussi beaucoup de plats sans gluten. Elle me raconte que les débuts ont été très difficiles non seulement parce que ce n’est jamais facile d’ouvrir une affaire mais d’autant plus quand on est olah hadasha et qu’on ne connait pas tous les codes du pays. Mais ce qui qualifie surtout Xoli, c’est sa capacité de travail et son entêtement.

J’aime découvrir que ce qui fait Tel Aviv, c’est aussi ses entrepreneurs venus d’ailleurs. Le Cafe Xoli fait partie désormais de la scène de Tel Aviv. Un décor de bric et de broc, très agréable. Une terrasse. Un service très attentif, des petits détails qui font la différence, on vous offre de l’eau avant même de prendre votre commande.

Tout est fait maison, le saumon est fumé sur place. Le bagel est un vrai bagel américain fait d’une pâte au levain, d’abord cuit dans l’eau puis passé au four. D’ailleurs, l’un des incontournables du Cafe Xoho est le bagel à l’oeuf.

Un endroit idéal pour un petit-déjeuner, un brunch ou un goûter : les cookies au chocolat sont délicieux !

Le Café Xoho a été le premier restaurant de Tel Aviv à proposer du thé matcha à ses clients et c’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Xoli puisqu’elle utilise le matcha du Palais des Thés. Matcha ou matcha latte, chaud ou froid. Elle propose aussi une boisson au curcuma d’un bel orangé.

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 7h30 à 18h00

Le vendredi de 7h30 à 16h00

Le samedi de 10h00 à 16h00

Café Xoho

17 rue Gordon, Tel Aviv

Tel : 0722495497

La page Facebook du Cafe Xoho