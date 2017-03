Suite royale dans une cabane de sauveteur à Tel Aviv

Une cabane de sauveteur sur la plage de Tel Aviv a subi une singulière métamorphose. En effet, ce matin a eu lieu l’inauguration du premier Pop-Up hôtel de luxe dans la cabane du sauveteur de la plage Frishman à Tel Aviv, une initiative du Ministère israélien du Tourisme et de la Municipalité de Tel Aviv-Yafo, dans le cadre de la campagne Two Cities One Break pour promouvoir Tel Aviv et Jérusalem à l’étranger et augmenter le nombre de touristes en Israël.

L’hôtel sera opérationnel jusqu’au 4 avril 2017 et abritera des invités qui ont participé au concours #TakeMe2TelAviv. Des centaines de personnes du monde entier ont pris part à la compétition internationale Hotels.com pour gagner la chance de passer une nuit dans la suite. Il suffisait de poster des photos sur Instagram avec le hashtag #TakeMe2TelAviv. Les premières invitées sont les blogueuses allemandes Sandra et Izabella du blog Beach-Inspectors

Les Hôtels Brown avec la décoratrice Aline Langlieb et Edgar Rafael, un artiste de street-art, ont transformé la cabine du sauveteur en une suite de luxe avec vue sur mer. Deux étages, en bas, la chambre à coucher avec un lit à deux places et la baignoire, en haut, le petit salon. Le tout de très bon goût.

Le room service est assuré et j’ai pu photographié ce petit-déjeuner royal.

Bon, j’avoue, je meurs de jalousie. J’aurais tellement aimé être invitée et passer deux jours à regarder la mer d’un des lieux les plus emblématiques de Tel Aviv, la cabane du sauveteur !