Visites guidées en français à Fresh Paint à Tel Aviv

La 9e édition de la foire d’art contemporain Fresh Paint, Peinture fraiche, Tseva Tari, צבע טרי à Tel Aviv se déroulera du 28 mars 2017 au 4 avril 2017. Chaque année, depuis sa création en 2008, la foire investit un lieu inédit et insolite. Cette année, ce sera le bâtiment qui va accueillir le nouveau Musée d’Histoire naturelle, le Steinhardt Museum of Natural History sur le campus de l’Université de Tel Aviv à Ramat Aviv. Le bâtiment n’est pas encore terminé et c’est une occasion unique de découvrir son architecture avant même qu’il n’abrite les riches collections de l’Université et qu’il ne devienne le premier musée de ce type en Israël.

Fresh Paint 9 est un événement qui permet de découvrir les tendances de la scène de l’art et du design israéliens aussi bien chez les galeries établies que chez les jeunes artistes prometteurs.

C’est aussi un lieu de rencontres et de réflexion où se déroulent des conférences sur l’art et la culture. Le week-end, des ateliers seront organisés pour les enfants.

Fresh Paint 9 propose deux visites guidées en français le 29 et le 30 mars 2017.

La visite guidée permet d’acquérir une vision d’ensemble de la foire tout en découvrant ses différents projets. La durée de la visite guidée en français est de 45 minutes.

Ticket normal- Visite guidée en français- Mercredi 29 mars 2017 à 19h00– 100 nis

Ticket tarif préférentiel Digital- Mercredi 29 mars 2017 à 19h00- 94 nis Billets en prévente

Ticket normal- Visite guidée en français- Jeudi 30 mars 2017 à 19h00– 100 nis

Ticket tarif préférentiel Digital- Jeudi 30 mars 2017 à 19h00- 94 nis Billets en prévente

Je vous conseille vivement cette visite surtout qu’elle sera guidée par Sarah Peguine de la plateforme internationale Oh So Arty, qui publie chaque semaine les expositions à ne pas rater à Tel Aviv et que vous connaissez bien puisque c’est ma fille !

Plus de précisions sur le site de Fresh Paint