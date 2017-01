Oh So Arty, une plateforme internationale pour organiser vos visites artistiques

Oh So Arty devient internationale ! Je suis très heureuse et fière d’annoncer le lancement du nouveau site de ma fille Sarah Peguine.

Oh-So-Arty est une communauté de guides artistiques internationaux qui mettent au service des visiteurs leur connaissance du monde de l’art contemporain grâce à des tours guidés de galeries d’art et du contenu en ligne.

Oh so Arty propose de découvrir la scène artistique de douze villes – galeries, musées, studios d’artistes – grâce à des guides spécialisés en art contemporain.

J’ai traduit en français le statut que Sarah a publié sur Facebook pour partager avec vous son enthousiasme et je lui souhaite beaucoup de succès !

Mon blog Oh So Arty , depuis son lancement en 2008, a vu de nombreux changements et a connu des hauts et des bas.

Durant cette période, j’ai appris qu’à part l’Art, ce qui me rend le plus heureuse dans cette activité, et cela peut sonner « oh so cheesy » – oh tellement cliché mais c’est « oh so true » – oh tellement vrai, ce sont les personnes que je rencontre, dans la vraie vie et par les média sociaux. Je suis tellement fière d’appartenir à une véritable communauté d’amateurs d’art, du monde entier.

Ces derniers mois, j’ai eu la forte impression qu’il était temps pour Oh So Arty de dépasser les frontières. Temps de créer quelque chose de nouveau, de grandir et encore plus important de tisser des liens avec la communauté artistique internationale.

C’est donc avec une énorme exaltation, de l’appréhension et beaucoup de bonheur que je lance aujourd’hui la nouvelle version de www.ohsoarty.com