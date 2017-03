L’Eurobasket 2017 à Tel Aviv, We are on the map !

C’est en me promenant au Namal Tel Aviv que j’ai découvert l’hashtag #EuroBasket2017 et que j’ai appris que l’Eurobasket 2017, ce sera du 31 août au 17 septembre 2017 et que les matches se dérouleront dans quatre villes différentes : Helsinki en Finlande, Cluj-Napoca en Roumanie, Istanbul en Turquie où auront lieu les finales et Tel Aviv en Israël.

24 équipes participeront et s’affronteront dans quatre groupes. Israël fait partie du groupe B avec l’Ukraine, la Lituanie, la Géorgie et l’Allemagne.

Les habitants de Tel Aviv se réjouissent ! Le basket-ball est l’un des sports préférés des Israéliens où il existe plus de 2000 équipes qui rassemblent plus de 30 000 joueurs. Et ce, surtout depuis le 17 février 1977 avec la victoire de Maccabi Tel Aviv contre le CSKA Moscou à Belgrade avec un score de 78 contre 77. Je me souviens comme si c’était hier de ce match et de la joie indescriptible de tout Israël après cette victoire historique et la petite phrase de Tal Brody : אנחנו במפה, We are on the map

Depuis Maccabi Tel Aviv a été six fois Championne de l’Euroleague, la dernière fois en 2014 tandis que l’équipe d’Israël n’est pas arrivée plus loin que la médaille d’argent aux Championnats d’Europe de 1979.

Aujourd’hui, c’est Omri Casspi, un israélien qui joue aux NBA qui est le joueur de basket le plus connu d’Israël. Il joue actuellement à la Nouvelle-Orléans mais il met toujours en avant le fait qu’il est israélien et il le fait avec élégance comme le montre la photo ci-dessous.

Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places !