Elhanan, la boulangerie de Pardes Hanna-Karkour

Elhanan est une boulangerie située à Pardes-Hanna-Karkour, une très agréable petite ville israélienne de 40 000 habitants située entre Hadera et Césarée. Plutôt hors des sentiers battus touristiques mais elle vaut le détour si vous avez une petite faim. En effet, le chef Eldad Shmuelie, qui a travaillé à Tel Aviv notamment à Abraxas North, y a ouvert une boulangerie. Ces derniers temps, nombre de jeunes chefs s’installent hors de Tel Aviv dans des endroits où les loyers ne sont pas énormes et la concurrence moins intense.

Elhanan est le nom du père d’Eldad. Une grande terrasse avec une vue, des pains au levain, un bel endroit pour un petit-déjeuner. Nous y étions un vendredi matin pour fêter les 95 ans de Mimi et il y avait foule.

Des gâteaux bien français comme du kouign-amann breton, du kouglof alsacien, ou plus exotique comme le bostok, une brioche d’origine anglaise fourrée à la crème d’amandes et aussi des spécialités plus locales comme des rogaleh, des croissants au chocolat à la mode ashkénaze. Le tout à se damner !

On y trouve aussi des tartes aux fraises et aux citrons, des sandwiches sur focaccia qu’on achète au poids, des plats locaux comme le sabih, aubergines sautées, oeuf dur et tehina.

Le service et l’ambiance sont très agréables.

La page Elhanan de Facebook

La boulangerie se trouve à l’entrée du kibboutz Michmarot.

Elle est ouverte de 6 heures du matin à 8 heures du soir.

Tel : 04-883-8200