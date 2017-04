Ape Records, le label de musique israélien qui innove

label APE RECORDS , ouvert récemment à Tel Aviv. C’est Armonie Bensoussan, une jeune femme dynamique de l’agence Armonie loves Music qui a à coeur de promouvoir la musique israélienne en France qui m’a parlé avec enthousiasme du, ouvert récemment à Tel Aviv.

Le label APE Records à Tel Aviv est un jeune label indépendant et innovant. Le label ne produit pas des artistes ni des albums mais des singles. L’un des deux fondateurs : Tamir Muskat, batteur du célèbre groupe BALKAN BEAT BOX et producteur de renommée sur le marché israélien (il a produit notamment Asaf Avidan et Victoria Hanna ), a conscience que la consommation de musique a changé du tout au tout. iTunes notamment a contribué à bouleverser les habitudes de consommation de musique, on consomme par titre et non plus par album, et qu’il faut donc réinventer la façon de produire de la musique.

Ainsi APE RECORDS, à la différence des labels traditionnels, produit single par single et ne produit pas d’album.

Tout le contenu audio et visuel du label est écrit, créé et produit en collaboration avec les artistes dans le studio d’APE à Tel Aviv. Il prend en charge tout le processus, le son et les paroles mais il investit également dans un contenu visuel de qualité. L’image et la vidéo sont une partie intégrante du processus de création. Ape Records s’investit aussi beaucoup dans la stratégie de communication. C’est une nouvelle manière d’envisager la production musicale plus en phase avec les nouveaux modes de consommation. C’est sans doute une qualité israélienne d’être aussi réactif et de s’adapter à un monde qui bouge !