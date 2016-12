La place Dizengoff change de look

La place Dizengoff est un des endroits les plus photographiés de Tel Aviv. Les couleurs vives de la fontaine d’Agam qui trône en son milieu y sont pour beaucoup.

La place Zina Dizengoff, du nom de la femme du premier maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff a été inaugurée en 1938 avec en son centre un jet d’eau.

C’est l’architecte Genia Averbouch qui a conçu le plan de la place en 1934 après avoir remporté un concours alors qu’elle venait d’être diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

En 1978, pour des raisons de fluidité urbaine, elle a été surélevée.

En 1986, on a installé sur la place Dizengoff la fontaine Feu et Eau de Yaakov Agam.

Le 18 décembre 2016, le démantèlement de la fontaine a commencé.

Première étape des travaux qui vont être entrepris pour redescendre la place Dizengoff à son niveau d’origine.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir une simulation de la place à venir. Il s’agit de recréer une continuité entre les deux parties de la rue Dizengoff, de mettre en évidence les belles lignes Bauhaus des bâtiments qui entourent la place et de donner la priorité aux habitants et aux promeneurs et non plus aux voitures et au trafic routier. Il y aura de nombreux bancs, une piste cyclable, les cafés autour de la place auront des terrasses.

Il n’empêche quand je suis passée hier soir sur la place et que j’ai trouvé la fontaine dépouillée de ses couleurs, j’ai eu un choc !

La fontaine reprendra sa place au milieu de Kikar Dizengoff et entre temps, elle est entreposée dans un parking au Nord de la ville.