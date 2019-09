Et je savais que la mer aussi était un Lieu, Hava Pinhas-Cohen

Esther Orner et moi-même continuons notre nouvelle aventure, la traduction à deux de poèmes en hébreu vers le français. Voici notre quatrième traduction de ce qui semble devenir un rendez-vous bimensuel.

Il s’agit de Et je savais que la mer aussi était un lieu , un poème de Hava Pinhas-Cohen tiré du recueil הגנן, הכלבתא והשרמוטה, « Le Jardinier, le Chienne et la Pute. »

Hava Pinhas-Cohen est une poétesse israélienne née en 1955. Elle a publié de nombreux recueils de poésie pour la plupart primés. En 2007, elle a créé Kisufim, la Conférence de Jérusalem des Ecrivains Juifs.

Et je savais que la mer aussi était un Lieu

Et je savais que la mer aussi était un lieu

un lieu qui me blesse

un lieu qui s’étend en moi

comme une pierre au fond d’un gouffre

Et de là elle monte et descend en moi

un écran de silence en amont des cavernes

une pause entre chacun de mes pas

le passage entre un galop

et la plongée de son sommeil entre mes hanches.

©Hava Pinhas-Cohen traduit en français par Esther Orner et Rachel Samoul

Lire aussi :