Anat Lelior, la surfeuse israélienne qui prend la vague vers les Jeux Olympiques de Tokyo

Les 32e Jeux Olympiques se dérouleront du 24 juillet au dimanche 9 août 2020 à Tokyo. Pour la première fois, le surf sera discipline olympique. 40 surfeurs seront qualifiés pour la compétition : 20 hommes et 20 femmes.

C’est donc avec beaucoup d’émotion que les surfeurs israéliens ont appris la qualification d’Anat Lelior, surfeuse de 19 ans qui fait actuellement son service militaire. Et Anat Lelior ayant fait ses débuts au club Galim de Tel Aviv et étant une amie de ma fille Anaël, l’émotion est encore plus forte pour nous. Quand on connaît les vagues de Tel Aviv qui n’ont vraiment rien à voir avec celles d’Hawaï ou d’Australie, l’exploit de cette qualification est formidable !