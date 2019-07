Ziva Postec, La monteuse derrière le film « Shoah » un film de Catherine Hébert 92 minutes Documentaire, Québec, Canada, 2108 Réalisation Hébert, Catherine Production Christine Falco – Les Films Camera Oscura Langages Version originale français, anglais, allemand, hébreu, tchèque, polonais AVEC sous-titres français

2018 a vu s’éteindre l’auteur d’une des œuvres les plus monumentales de l’histoire du cinéma : Claude Lanzmann. Restée dans l’ombre du géant, la monteuse de Shoah Ziva Postec a pourtant été une collaboratrice essentielle au projet, consacrant six années de sa vie, de 1979 à 1985, à chercher la construction et le rythme justes à donner aux 350 heures de pellicule dont elle disposait pour raconter « le processus de l’anéantissement ». Ce travail de titan, douloureux et nécessaire, Postec le raconte à la caméra de Catherine Hébert, révélant l’impact profond du film sur sa vie personnelle.

Enrichi d’images inédites du tournage de Shoah, Ziva Postec est le portrait émouvant d’une artiste dont la reconnaissance fut éclipsée par la figure écrasante de son collègue masculin.

Ziva Postec a consacré près de six ans de sa vie au montage de Shoah, le film-fleuve passé à l’histoire du réalisateur Claude Lanzmann. Cette dentellière de l’ombre a fait don d’elle-même au cinéma jusqu’à l’obsession. Depuis Jaffa, en Israël, elle déroule aujourd’hui ses souvenirs intimes liés à une entreprise de création hors du commun.

Catherine Hébert insiste pour dire que ce documentaire n’est pas une biographie de Ziva Postec. Son film, dit-elle, est à la jonction de plusieurs intentions : la vie de Ziva, la fabrication du film Shoah, les blessures de l’enfance. Mais au fond, ajoute-t-elle, c’est un film sur le processus de création et sur ses conséquences.

Le documentaire Ziva Postec, la monteuse du film Shoah sera projeté le mardi 30 juillet 2019 à 18h à la Cinémathèque de Jérusalem dans le cadre du Festival du film de Jérusalem et sera suivi d’un débat en présence de Ziva Postec.

Cinémathèque de Jérusalem : Hebron Rd 11, Jerusalem

Téléphone : 02-565-4333

Lire aussi : Le montage du film Shoah, Ziva Postec