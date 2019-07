Un survivant de la Shoah monte sur scène invité par Woody Allen

Quand j’étais en Belgique, j’avais lu avec beaucoup d’émotion le livre L’enfant du 20e convoi où Simon Gronowski, un enfant juif qui avait sauté à 11ans et demi d’un train qui partait de la caserne Dossin à Malines vers Auschwitz racontait son histoire. Ce XXe convoi du 19 avril 1943 a été attaqué par Youra Livschitz, Jean Franklemon et Robert Maistriau, trois jeunes résistants qui réussirent à ouvrir les portes d’un wagon et à permettre à 231 personnes parmi les 1631 de s’échapper. Un cas unique dans l’histoire de la déportation à l’Ouest.

La mère de Simon le met sur le marche-pied et l’incite à sauter. Elle sera assassinée à Auschwitz ainsi que sa soeur Ita, une musicienne accomplie. Son père mourra de chagrin à la fin de la guerre. Simon, orphelin à 13 ans, deviendra avocat et musicien de jazz.

Lors d’un passsage au Bozar à Bruxelles, Woody Allen a invité Simon Gronowski à monter sur scène et à jouer avec lui.

Pour en savoir plus sur Simon Gronowski