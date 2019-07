Linoy Cohen a fait son service militaire dans l’unité Oketz, une unité spécialisée dans l’entraînement de chiens pour des missions anti-terroristes et de sauvetage. Comme nombre de jeunes Israéliens et Israéliens, après l’armée, elle est partie en voyage. Après quatre mois, son chien vient l’accueillir à l’aéroport Ben-Gourion et il semble qu’elle lui a beaucoup manqué !

Linoy et son chien Atchi pendant son service militaire