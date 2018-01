Magasin III, de l’art contemporain de Stockholm à Jaffa

Magasin III est un musée et une fondation d’art contemporain, établi à Stockholm en Suède. Cette institution créée en 1987 ouvre un nouvel espace à Jaffa où seront présentés tant des artistes locaux qu’internationaux. A Jaffa, près du marché aux puces, là où se mélangent Juifs, Musulmans et Chrétiens.

L’exposition inaugurale zerubbabel présente des oeuvres de Haïm Steinbach, un artiste local, puisqu’il est né en 1944 à Rehovot et qu’il a grandi jusqu’à ses treize ans à Tel Aviv mais surtout un artiste américain de renommée internationale. En effet, Haim Steinbach a immigré avec ses parents aux Etats-Unis en 1957. Il est diplômé de l’université de Yale. Depuis les années 70, il explore les aspects rituels, culturels, psychologiques et esthétiques de la collection et de la présentation, souvent sur des étagères, d’objets existants. Des ready-made mis en situation. Haim Steinbach, fasciné par la forme des objets et leur rapport à l’espace, a redéfini le statut de l’objet dans l’art. C’est la première exposition consacrée seulement à cet artiste en Israël.

L’espace fait le lien entre deux rues, la rue Olei Zion et la rue Yossi Ben Yossi. Il est très lumineux et joue avec l’intérieur et l’extérieur. En effet, les oeuvres sont visibles de l’extérieur, de jour comme de nuit. Haim Steinbach, très sensible à la position des objets dans l’espace a remarqué que de l’autre côté de la rue, une porte était ouverte vers une cour intérieure et a positionné une de ses oeuvres dans le couloir d’en face.

C’est la deuxième galerie européenne qui ouvre ses portes à Jaffa. Il y a quelques mois c’était la Galerie Charlot de Paris qui installait un satellite à Jaffa. Peut-être une tendance très positive pour l’art israélien.

Heures d’ouverture :

Les jeudis : 2pm – 8pm

Les vendredis : 10am – 2pm

ou sur rendez-vous en contactant : jaffa@magasin3.com

Magasin III Jaffa 34 Olei Zion, Jaffa

Haim Steinbach

zerubbabel

20 janvier 2018 – 19 mai 2018

Curateur : David Neuman