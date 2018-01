Sédimentation, un poème d’Asher Zano

J’ai lu sur la page Facebook de l’écrivain Shmuel T.Meyer la traduction d’un très beau poème que lui-même avait lu sur la page d’un de ses amis poète, et dont il dit qu’il n’avait pas résisté longtemps à la nécessité de le traduire.

J’ai obtenu l’autorisation du traducteur et de l’auteur Asher Zano pour publier ce poème sur le blog et je suis donc très heureuse de le partager avec vous, en français et en hébreu !

| traduit de l’hébreu très très librement par Shmuel T. Meyer|

Sédimentation