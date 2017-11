Le musée Agam à Rishon LeZion

Yaakov Agam est l’une des figures marquantes de l’art cinétique. Il est né le 11 mai 1928 à Rishon LeZion. Cette ville, avec près de 250 000 habitants est la 4e plus grande ville d’Israël. Elle a été fondée en 1882 lors de la Première Alya.

Le musée d’art Yaakov Agam, conçu par l’architecte David Nofar, consacre une superficie de 3200 m2 à l’oeuvre de l’artiste. C’est le premier musée d’art de la ville.

Yaakov Agam étudie à Bezalel à Jérusalem et a été l’élève de Mordechai Ardon. Fils de rabbin, il est très influençé par le judaïsme et en particulier par la Kabbale. Il étudie ensuite à Zurich et à Paris où il s’installe en 1951.

Agam s’est intéressé à la relation entre temps et mouvement et a toujours privilégié les figures géométriques et les couleurs vives. De nombreux agamographes, tableau changeant suivant l’endroit où se trouve celui qui le regarde et nécessitant donc une intervention active du spectateur, sont présentés dans le musée. L’espace en spirale offre une vague ressemblance avec le Guggenheim et permet de voir les tableaux sous différents angles. Il utilise aussi beaucoup ces dernières années des supports électroniques.

A l’entrée du musée, « Les pilliers de Clila », vingt-neuf piliers colorés comme des totems est un hommage à sa femme.

Il est aussi connu pour ses installations en plein air. En France, la Fontaine de l’Esplanade de la Défense inaugurée en 1988 ; à Tel Aviv, la façade de l’hôtel Dan Prière visuelle, l’Alliance dont on retrouve une maquette au musée et l’emblématique fontaine « Feu et eau » qui devrait bientôt reprendre sa place sur la place Zina Dizengoff rénovée.

Ouvert depuis le 1er novembre 2017

Agam Art Museum

1, Meishar St, Rishon LeZion, Israel

yama.co.il | 03-5555900

Attention, le musée est fermé le dimanche et le vendredi

Le lundi et le jeudi, il est ouvert de 10h00 à 19h00, le mardi et le mercredi de 10h00 à 16h00

Le samedi de 10h00 à 14h00