Cinq interprétations d’Halleluya de Léonard Cohen

Halleluya est une chanson de Leonard Cohen enregistrée en 1984.

1. Magnifique interprétation d’Halleluya de Leonard Cohen par Rona Kenan, l’orchestre symphonique de Haïfa et la chorale Bat Shir.

2. La chanteuse Ninet Tayeb

3. En hébreu, par des soldats de Tsahal

4. En yiddish par Daniel Kahn

5. Par Leonard Cohen lui-même lors du merveilleux concert qu’il a donné à Tel Aviv en septembre 2009. Lire : Un Cohen à Tel Aviv

Les paroles en français :

Halleluya…

J’ai fait de mon mieux, très peu je sais

Je ne sentais rien, je voulais toucher

Je parlais et je ne voulais

Pas te tromper

Et même si tout a mal tourné

Devant le Dieu du Chant je me tiendrai

Plus rien sur ma langue sauf Halleluya…

Que son souvenir soit à jamais source de bénédiction.

Leonard Cohen chante pour des soldats israéliens pendant la Guerre de Kippour