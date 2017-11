Pulp, l’art de la papeterie

La marque Pulp a été développée il y a cinq ans à Tel Aviv et une boutique à son nom vient de s’ouvrir sur Dizengoff entre la rue Gordon et le boulevard Ben Gourion, non loin du Palais des Thés. Hagit Caspi et Ziv Yakobi sont à l’origine du concept qui transforme la papeterie en art. Le grand-père de Ziv était déjà relieur en Bulgarie et son père a continué la tradition en arrivant en Israël. Une histoire de famille !

On trouve donc chez Pulp, des blocs-notes et des cahiers reliés à la main en Israël, de la papeterie de luxe, le meilleur des fournitures européennes comme des taille-crayons de la célèbre firme allemande Möbius and Ruppert ou des crayons de la compagnie portugaise Viarco, des trousses et des sacs. Tout pour rendre votre bureau et votre espace de travail esthétique et contemporain.

Mais, Pulp n’est pas seulement une papeterie, c’est aussi une galerie d’art. En partenariat avec Itai Belaish, le fondateur de laCulture, Pulp présente les oeuvres de jeunes illustrateurs israéliens prometteurs à des prix abordables.

Une belle idée de cadeaux originaux.

Plus de détails sur leur site Pulp-Shop

Pulp

Dizengoff 147

Tel Aviv

Tel : 077-5523930

Ouvert de 10h00 à 22h00 du dimanche au jeudi et de 9h30 à 16h00 le vendredi

pulp-shop.com