Le Domaine du Castel en Israël

Le Domaine du Castel a été l’un des acteurs importants dans la révolution qualitative qu’a connu le vin israélien depuis 25 ans. Le Domaine s’est agrandi : de son emplacement d’origine à Ramat Raziel, il s’est installé depuis août 2015 au Moshav Yad Shmona. C’est aux abords de Jérusalem, dans les monts de Judée, que se vinifient ses excellents vins.

Mon amie Marion Forster Bleiberg, guide de son état, a organisé une rencontre avec le propriétaire des lieux, une figure incontournable du vin israélien, Eli Ben Zaken. Le Domaine du Castel a des allures toscanes : deux corps de bâtiments, une grande cour, une vue magnifique sur les monts de Judée où se trouvent certaines des parcelles de la vigne du Domaine.

Né en Egypte, Eli Ben Zaken a vécu en Italie, en Suisse, en Angleterre. Il a fait son alyah en 1967. Il a créé à Jérusalem un restaurant italien Mama Mia. Je me souviens encore du goût de ses pâtes Alfredo.

Mais parce qu’il voulait sentir le lien avec la terre d’Israël, parce qu’il voulait prendre racine dans ce pays, il quitte son appartement de Jérusalem pour acheter une maison à Ramat Raziel. En 1988, il y plante quelques vignes qui donneront, en 1995, les premières bouteilles baptisées Castel. Avec sa hutspah, son culot d’Israélien, il ose le qualifier de Grand Vin produit en Haute-Judée. Ses amis sont enthousiastes mais c’est Serena Sutcliffe, alors une « MW, Master of Wine » à la tête du département de vins de Sotheby’s à Londres qui sera la main du destin. Elle le félicitera pour « ce tour de force, brillamment réalisé et très classique. » Pour Eli Ben Zaken, Serana Sutcliffe est la marraine du Domaine. C’est son appréciation qui lui a donné le désir et le courage de continuer dans le vin.

A ses débuts autodidacte, puisqu’il a appris le vin dans les livres, il est aujourd’hui beaucoup plus sûr de lui et fait confiance à son palais plus qu’aux approches scientifiques. Par exemple, il ne décide pas quand vendanger en se basant sur les analyses de teneur en sucre du grain de raisin mais tout simplement en les goûtant : « Ce n’est pas la douceur du raisin qui va faire un bon vin mais son goût. » Ce qui n’exclut pas qu’Eli Ben Zaken soit à la pointe de l’innovation, il est l’un des deux seuls en Israël à posséder une trieuse optique, qui trie en les calibrant les grains grâce à un lecteur optique après les vendanges. Il adhère aussi à la tendance actuelle du retour à la cuve en béton dont la grande inertie, nous explique-t-il, donne un vin plus dense et influe en bien sur sa texture. Il se rattache plus au « Vieux monde » qu’au Nouveau Monde (Californie, Chili, Australie) et se dit très influencé par la vinification bordelaise. Il a d’ailleurs été très honoré d’être nommé Chevalier du mérite agricole français en 2013.

Les 40 hectares de vignoble du Domaine du Castel produisent 300 000 bouteilles par an dont 30 à 40% destinées à l’export vers les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Eli Ben Zaken souligne que sa réussite n’est pas seulement la sienne mais celle de sa famille. Ses trois enfants, Eytan, Ariel et Ilana jouent un rôle important et pendant la visite, on croise ses petits-enfants.

Après la visite, nous passons à la dégustation :

Sa série La Vie est très agréable et offre un excellent rapport qualité/prix

Le C blanc du Castel, est fait entièrement de Chardonnay. Arôme fruité avec un soupçon de silex et d’amandes grillés. Palais complexe et rond avec beaucoup de notes d’agrumes et de fruits jaunes tropicaux.

Le Rosé du Castel est un assemblage de Merlot, de Malbec et de Cabernet Franc. Une couleur très pâle et très élégante. Un vin léger et rafraichissant mais avec une bonne longueur en bouche. Notes de fraise, de rose et de fruits tropicaux.

Le Petit Castel est un assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec et Petit Verdot (Eli Ben Zaken a été le premier à introduire en Israël le Petit Verdot). Il a du corps et une belle couleur, des notes de fruits, prune et cerise et il est long en bouche.

Le Grand Castel, Grand Vin est un assemblage avec une dominante de Cabernet Sauvignon puis de Merlot, de Petit Verdot, de Cabernet Franc et de Malbec. Un vin d’exception.

Depuis 2002, les vins sont cashers.

Marion et moi avons passé un excellent moment en compagnie d’Eli Ben Zaken, fascinées par le produit, l’homme, la terre, la vision. Plus je rencontre les femmes et les hommes qui font ce pays, plus je suis admirative. D’un hôtel boutique à des restaurants, d’une start-up à un domaine vinicole, ce sont véritablement les pionniers d’aujourd’hui.

Lehaïm ! Pour en savoir plus (en anglais), le site

Domaine du Castel

Yad HaShemona

Haute Judee 9089500

Israel

Tel: +972 2 535 85 55

Fax: +972 2 570 09 95

E-mail: castel@castel.co.il