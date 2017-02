Lily & Bloom, un hôtel chic et urbain à Tel Aviv

L’hôtel Lily & Bloom

Lily & Bloom est un hôtel situé dans le coeur historique de Tel Aviv au 48 de la rue Lilienblum, une rue parallèle à l’avenue Rothschild. L’hôtel a ouvert en juillet 2015. Il a 37 chambres.

La rénovation de l’hôtel Lily & Bloom a suivi un cahier des charges très rigoureux, le bâtiment étant de style international. Il a été conçu en 1935 par l’architecte Alexandre Friedman qui a notamment réalisé la Grande Synagogue de Jérusalem, rue King Georges. Il abritait la seconde agence de la Banque Mizrahi à Tel Aviv. La façade est très épurée, des lignes droites sans aucune ornementation, des fenêtre-bandeaux, des volets en bois. L’entrée est couverte de marbre foncé.

La création de l’hôtel est aussi une aventure sioniste puisque c’est une olah hadashah, une nouvelle immigrante de France et plus précisément de Nice qui en est à l’origine.

L’hôtel Lily & Bloom, un hôtel pour les cinq sens

La vue bien sûr avec une décoration de qualité. Sur les murs, des agrandissements de timbres israéliens ayant pour thème, l’architecture. La décoration reprend les motifs architecturaux du Bauhaus : les lignes droites et nettes, de beaux arrondis, le respect des volumes. De la terrasse, une très belle vue sur Tel Aviv d’hier et d’aujourd’hui.

Le toucher : les matières nobles comme le marbre, le bois et le le laiton ont été privilégiées. Certains éléments ont été faits sur mesure pour l’hôtel, notamment un très joli « Tel Aviv » en laiton ou des mezouzot insérées dans les chambranles des portes, inspirées de Marc Chagall.

L’odorat, l’hôtel sent très bon grâce à un excellent parfum d’ambiance qui n’est malheureusement pas encore à vendre.

L’ouïe, un choix musical de qualité dans le lobby et un ambiance sereine.

Le goût, on peut bien manger à l’hôtel Lily & Bloom :

Le buffet du petit-déjeuner est accessible aux non-résidents de 7h30 à 10h30.

On y mange de 12h à 21h et entre 12h et 15h, il y a 15% sur les prix affichés sur le menu. Les plats ont des saveurs très niçoises tandis que la carte des vins met en valeur des caves israéliennes.

De 18h à 20h, une Happy Hour, un apéritif au bar ou dans le lobby avec une carte de cocktails très riche et notamment une carte autour du Gin, avec 12 marques différentes.

Le menu est halavi mais n’a pas de casherout officielle.

Il est possible organiser dans le lobby de petits évènements jusqu’à 50 personnes.

Un bon rapport qualité/prix mais qui s’inscrit dans les tarifs pratiqués pour ce genre d’établissement à Tel Aviv. Un service très convivial avec une excellente conciergerie.

Lily and Bloom Hotel

48 Lilienblum street – Tel Aviv 6513455 – ISRAEL

TEL +972-72-2484848

FAX +972-72-2795451