Ronen Sharabani au Musée Nahum Gutman à Tel Aviv

Ronen Sharabani expose actuellement au Musée Nahum Gutman à Tel Aviv. Nous avons eu le plaisir ma fille Sarah d’Oh So Arty et moi de visiter Snap to Grid guidée par la commissaire de l’exposition Marie Shek. Snap to Grid, qu’on pourrait traduire par Grille de positionnement, est inspiré par une commande sur ordinateur destinée à réorganiser des icônes digitales. Il s’agit d’un travail qui allie art et technologie avec beaucoup de virtuosité. La qualité des images est si bonne qu’elles prennent un aspect sculptural.

Lors d’un passage à l’école d’art Bezalel à Jérusalem, Ronen Sharabani regarde à l’horizon et découvre le village d’Issawiya si proche et si lointain. Les maisons de ce village vont en quelque sorte lui servir de briques pour construire toutes les installations de l’exposition.

Au-delà de l’aspect esthétique presque hypnotique, Ronen Sharabani interroge la notion de maison, du rapport entre espace public et espace privé, en s’adressant à presque tous nos sens (la musique envoutante est d’Avi Belleli) et ses installations jouent sur la notion d’espace dans un mouvement d’expansion et de rétraction, à la fois ludique et effrayant.

Le travail de Ronen Sharabani n’est pas désespéré. Par l’art et l’acte créateur, il est peut-être possible de se positionner hors de la grille.

Allez-y, c’est au Musée Nahum Gutman à Neve Tsedek

Musée Nahum Gutman

Shimon Rokah 21, Neve Tsedek

Tel Aviv

Tel : 03-5161970

Ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à 16h00, le vendredi de 10h00 à 14h00 et le samedi de 10h