Une semaine d’Eurovision à Tel Aviv en images

Malgré quelques fausses notes, au sens propre et au sens figuré, l’Eurovision à Tel Aviv a été une grande réussite. En tous cas, à Tel Aviv, c’était la fête ! Je dois dire que j’ai trouvé la réalisation formidable et que je me suis sentie très fière de mon pays ! Voici en quelques images un petit résumé non exhaustif des images qui m’ont marquée !

Les magnifiques cartes postales d’Israël !

L’hommage à Netta Barzilai, grâce à qui, tout cela est arrivé. Il s’agit d’une grande sculpture faite de jouets, allusion à sa chanson Toy, réalisée par Nirit Levav Packer

L’interprétation magnifique de Shalva Band aux demies-finales. Ils ont eu droit à une standing ovation bien méritée !

Kobi Marimi n’a pas eu beaucoup de points mais il a chanté magnifiquement et a ému tout Israël.

Idan Raichel !

Une vue aérienne du Village de l’Eurovision

Le si émouvant clip qui illustre le slogan de l’édition de cette année Dare to dream, Osez rêver !

Merci Netta Barzilai נטע ברזילי d’avoir amené l’Eurovision à Tel Aviv ! Posted by Kef Israel on Tuesday, May 14, 2019

Hartelijk gefeliciteert Duncan Laurence !

Et je n’ai pas parlé du professionnalisme de la production, des quatre présentateurs, Assi Azar, Bar Rafaeli, Erez Tal et Lucy Ayoub, de l’interprétation d’Halleluya, de la présence de Jean-Paul Gautier, d’un show formidablement orchestré, des effets spéciaux et des jeux de lumière, de « Duz Pua » qui ont décoré les magasins de la ville et surtout de cette capacité incroyable des Israéliens de faire la fête quand c’est possible.