Idan Raichel : Et si tu viens vers moi, cinq chansons de l’album

L’album Et si tu viens vers moi, Ve’em tavo’ee Elay, And if you will come to me d’Idan Raichel vient de sortir.

Idan Raichel est l’un des musiciens israéliens les plus connus sur la scène de la musique du Monde. En Israël, c’est le musicien du consensus. C’était flagrant lors du spectacle qu’il a donné au début du mois de février 2019 à Tel Aviv. Un public de tous âges et de tous horizons, enfants, adolescents, jeunes et vieux, laïques et religieux…

C’est le troisième album solo d‘Idan Raichel sans le Idan Raichel Project.

Ve’em tavo’ee Elay, And if you will come to me, la chanson qui a donné son titre à l’album

2. Berecheet, Au commencement avec la vidéo où l’on voit l’artiste Ilana Yahav illustrer la chanson avec sa spécialité, l’animation avec du sable.

3. Mais Idan Raichel est dans le partage. Pour lui, la musique est rencontre. Dans cet album, deux duos, l’un avec Berry Sakharof, un rocker israélien, Lama ze magia lanou.

4. Et dans un tout autre style, un duo avec Zehava Ben, Ahava Ka’zo (A Love Like This), Un amour comme celui-ci

5. Dans l’album, il y a un titre avec tout le Project. C’est Ketero et c’est très dansant !