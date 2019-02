So French So Food, la 7e semaine de la gastronomie française en Israël

7ème Semaine de la gastronomie française en Israël

9-13 février 2019

15 chefs français, 1 maître pâtissier, 1 maître boulanger

11 restaurants israéliens partenaires, 1 pâtisserie

Tel Aviv / Jérusalem / Haïfa / Nazareth / Tibériade

En partenariat avec la REGION SUD (PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

La Provence, les Alpes et la Côte d’Azur, c’est une cuisine méditerranéenne savoureuse, authentique et multiculturelle, produite par des Chefs passionnés : la Région Sud compte 99 étoiles dans le fameux guide Michelin !

Et je ne peux qu’y être très sensible, moi qui suis née à Aix-en-Provence !

17 chefs français, dont un maître pâtissier et un maître boulanger, emmenés cette année encore par Guillaume Gomez, chef du Palais de l’Elysée et président de l’Association des Cuisiniers de la République française, tous originaires de la région Sud, seront accueillis à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Nazareth et Tibériade, par les chefs israéliens de 11 restaurants et d’une pâtisserie. Ensemble, les 10, 11 et 12 février, ils prépareront des menus gastronomiques d’exception qui permettront aux gourmets israéliens de découvrir ou de redécouvrir les goûts et les saveurs de la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

SO FRENCH SO FOOD – dans les meilleurs restaurants d’Israël, du 10 au 12 février.

Le programme complet sur le site SO FRENCH SO FOOD

Master class publiques et professionnelles

Le mercredi 13 février de 15h30 à 19h, le chef français, Lionel Lévy et le maître pâtissier Jean-Michel Llorca seront accueillis par Shimon Maman du Sheraton Tel Aviv pour donner successivement deux master class sur la préparation d’un plat typiquement provençal et d’un dessert. Pour le bonheur des papilles, chaque présentation sera suivie d’une dégustation.

A 15h30, le Chef Lionel Levy, 1 étoile Michelin, préparera une Pissaladière : véritable emblème de la cuisine provençale, cette pissaladière revisitée par le chef Lionel Levy, est une incontournable des beaux jours, avec ses anchois, sardines grillées et oignons confits.

A 17h, le maître pâtissier Jean-Michel Llorca, 1 étoile Michelin, préparera une Tarte au citron meringuée. Jean-Michel Llorca s’est inspiré du doux climat de la Provence pour imaginer ce dessert aux arômes subtils. La tarte au citron meringuée marie la douce amertume du citron à la délicatesse d’une meringue.

Le mercredi 13 février 2019 de 15h30 à 19h, en français, traduction simultanée en hébreu

Hotel Sheraton Tel Aviv, 115 rue Hayarkon 70 NIS / master class, 120 NIS pour les deux

Tarif membre : 60 NIS / master class, 100 NIS pour les deux

Réservations : masterclass@ambfr-il.org / 03-7968025 / sofrenchsofood.com. Il est préférable de réserver en avance

SO FRENCH SO FOOD – Evénements grand public

Banquet philosophique le dimanche 10 février à 19h30 au Givon Art Forum.

L’Institut français d’Israël, Noemi Givon, le Givon Art Forum et le restaurant Oasis, organisent un banquet philosophique sur le thème “Quand la philosophie rencontre l’art et la gastronomie”.

Au programme : conférence en anglais du philosophe français Joseph Cohen et conversation avec la chef du restaurant Oasis, Rima Olvera. Les participants profiteront à partir de 20h30 d’un dîner-cocktail spécialement préparé par la chef.

Le dimanche 10 février 2019 à 19h30 Au Givon Art Forum

Alroy 3 Neve Tzdek, Tel Aviv Entrée pour la conférence et le dîner / réception : 250 NIS

Réservations : 03-6206022 Renseignements : Esther LEVY / e.levy@ambfr-il.org / 03-7968035

Conférence et dégustations le mardi 12 février de 19h à 21h à l’auditorium de l’Institut français de Tel Aviv.

« Les doux secrets du sud de la France – des anecdotes sur les friandises de la Provence et de la Côte d’Azur par David Kichka, président de l’Association israélienne de la culture culinaire. Dégustations de friandises et confiseries des grandes maisons du sud de la France à l’issue de la conférence.

Le mardi 12 février 2019 de 19h à 21h Rothschild 7, Tel Aviv

Conférence en hébreu Entrée : 50 NIS

Réservations : 03-7968025 / tastinglecture@ambfr-il.org / sofrenchsofood.com

Ne manquez pas ces rencontres qui vont fleurer bon la lavande, l’huile d’olive et la truffe !

Pour tout le programme :

sofrenchsofood.com

www.facebook.com/sofrenchsofood

Bon appétit !