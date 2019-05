A deux roues à Tel Aviv

Mon ami Thierry Rozenblum, en visite à Tel Aviv, a photographié les deux roues de Tel Aviv et il y en a beaucoup, entre les trottinettes électriques (Bird, Wind, Lime, Leo) et les vélos à louer par applications Smartphone (Israbike, Mobike), les vélos à louer proposés par la municipalité (Telofun), et tous les autres. Les Telaviviennes et les Telaviviens se déplacent à deux roues et je dois dire qu’en tant que piétonne,- tiens, c’est bizarre piétonne -, je me sens assez souvent agressée parce que la petite reine est la reine de la ville (on surnomme la bicyclette, la petite reine du nom de Wilhelmine, la reine des Pays-Bas de 1890 à 1948 qui aimait beaucoup circuler à deux roues) et que ceux qui se déplacent à deux roues roulent souvent sur les trottoirs et quand ils roulent sur la chaussée, ils ne respectent pas souvent le code de la route. Ceci-dit, je pense que cette micro-mobilité participative est l’avenir des déplacements en ville, il faudrait juste beaucoup plus de pistes cyclables et une réglementation adaptée.





Merci à Thierry Rozenblum pour ces instantanés en noir et blanc !