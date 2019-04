L’incroyable voyage vers la Lune de l’engin spatial israélien !

Je vous ai déjà parlé de Nas Daily : Nas Daily, 1 video d’1 minute par jour et 100% de bonheur.

Ce formidable vidéaste a l’art de raconter en quelques minutes des histoires passionnantes. Cette fois-ci, il relate, en moins de quatre minutes, l’incroyable voyage vers la lune de Yariv Bash et il rend hommage à la persévérance et au culot de cette aventure israélienne : Oui, l’engin spatial s’est écrasé sur la lune, ce n’est pas un succès total mais c’est tout de même un événement incroyable ! Oui, Israël est un petit pays avec de grands rêves !

J’ai traduit le texte qui accompagnait la vidéo de Nas Daily. La vidéo est en anglais mais je pense qu’elle assez facile à comprendre. Regardez-la jusqu’au bout pour comprendre la détermination de ce scientifique !

Rien n’est plus inspirant qu’une personne avec un rêve fou qui ne renonce jamais

C’est l’histoire de SpaceIL – le projet spatial privé d’Israël le plus fou et de ses trois fondateurs : Yariv Bash, Kfir Damari, and Yonatan Winetraub.

L’alunissage n’a pas réussi mais l’engin spatial a atteint LA LUNE !

Je suis tombé amoureux de ce projet qui m’émeut et m’inspire. Cette vidéo est l’une de mes préférées. Merci Project Nightfall de l’avoir rendu si belle !

P.S. – Dans la vidéo, on parle d’un problème de moteur. Ce n’est peut-être pas la raison. Ils continuent de chercher les causes, il se pourrait que ce soit une erreur technique d’un autre ordre

.

« Beresheet s’est écrasé sur la Lune et les Israéliens célèbrent cet échec. Ceci est l’essence même de la Start-Up Nation. » ou comme dirait Samuel Beckett : « Réessayez, échouez encore, échouez mieux »

Le philanthrope Morris Kahn a d’ores et déjà annoncé qu’il allait financer le projet Beresheet 2. Son message aux jeunes générations, « Osez rêver ! »