Des chansons en hébreu sur la Liberté

Dans ma série Cinq à Sept, je vous propose cinq chansons en hébreu de style et d’époque très différentes sur le thème de la liberté. Si vous en connaissez d’autres, vous êtes invités à les ajouter dans les commentaires de ce billet.

Commençons donc avec le très regretté Arik Einstein et sa chanson De l’esclavage à la liberté

2. Moki et son Coeur libre.

3. Etre Libre c’est être complètement seul de Yehuda Poliker, Yaakov Gilaad et le groupe Benzine. Ambiance années 80 ! Que de bons souvenirs !

4. On remonte encore plus loin dans le temps et on se rend dans le Kerem HaTeimanim, le Vignoble des Yéménites pour Libre et heureus

5. Et on finit avec la très belle interprétation en hébreu de Ma Liberté de Georges Moustaki par Hava Alberstein