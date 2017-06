Nas Daily, 1 video d’1 minute par jour et 100% de bonheur

Chaque jour depuis 442 jours, Nas réalise une vidéo d’une minute sur les lieux qu’ils visitent, de Madagascar aux Philippines, du Maroc à la Nouvelle Zélande, les gens qu’ils rencontrent, les sujets qui l’intéressent. C’est un brillant jeune homme qui a fait ses études à Harvard et qui a décidé de quitter une carrière prometteuse pour réaliser ses rêves. Après 442 jours, donc 442 minutes de vidéo, sa page Facebook, Nas Daily est suivi par plus d’1 million 500 000 personnes ! Ce qui fait de lui le blogueur vidéo le plus populaire d’Israël !

Il n’hésite pas non plus à traiter les problèmes d’identité qu’il rencontre.

Il y a quelques jours, il a invité les personnes qui le suivent à venir célébrer chez ses parents à Arraba, une ville de Galilée, la fin du Ramadan, l’Aid El-Fitr. Hier, j’ai donc assisté à l’Aid El Fitr chez les adorables parents de Nas en compagnie de Dan et de Danit et de 300 personnes répondant à son appel sur Facebook, dont une personne venue spécialement d’Espagne et une autre de Hong Kong. Nas Daily démontre que les amitiés virtuelles peuvent se transformer en réelles, que, grâce à Facebook, on peut pousser aux bonnes actions. Certains lui ont conseillé de ne pas donner son adresse, que certains pourraient lui valoir du mal mais, comme il le dit dans la vidéo, 1% de malchance qu’il y ait des personnes mal intentionnées ne va pas lui gâcher ses 100% de chances que l’évènement soit une réussite ! Et c’était une réussite ! Un buffet copieux au possible, une organisation parfaite, des gens heureux et souriants qui avaient envie de se rencontrer et d’être ensemble.

Merci Nas Daily !