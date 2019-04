Le Collège de France à l’Université de Tel-Aviv le 16 mai 2019

Le Collège de France, le plus prestigieux établissement d’enseignement etde recherche en France, occupe une place à part dans le paysage intellectuel français. Y être élu professeur est l’une des plus hautes distinctions de l’enseignement supérieur français.

A l’occasion de la signature de sa convention avec l’Université de Tel-Aviv en juin 2018, le Collège de France tiendra un prestigieux symposium multidisciplinaire le jeudi 16 mai à l’Université de Tel-Aviv, dans le cadre du Conseil des Gouverneurs 2019 de l’université.

Les participants présenteront les dernières avancées de leur discipline dans une langue accessible au grand public. Prendront la parole les Prof. Alain Fischer, titulaire de la Chaire de médecine expérimentale du Collège de France, le Prof. Antoine Compagnon, la Chaire de Littérature moderne et contemporaine, le Prof. François Héran, Chaire Migrations et sociétés, et le Prof. Philippe Aghion, Chaire d’Economie des Institutions, de l’Innovation et de la Croissance.



A la suite de ce symposium se tiendra une conférence exceptionnelle du Prof. Antoine Compagnon sur un phénomène culturel et littéraire du 19esiècle qui entre en résonance avec des préoccupations actuelles : les chiffonniers de Paris.



Toutes les conférences sont en français, l’entrée est gratuite !

Le détail des heures, des lieux et des conférences se trouve sur les invitations ci-dessous.