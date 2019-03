Cinq déguisements très originaux pour Pourim

Ces dernières années, il me semble que les Israéliens de tout âge prennent de plus en plus d’attention à leurs déguisements de Pourim. Voici cinq déguisement particulièrement originaux et qui pourraient vous inspirer.

Tout d’abord, Netta Barzilaï, celle grâce à qui l’Eurovision 2019 va avoir lieu en Israël est une source d’inspiration pour de nombreuses petites filles israéliennes ! Ici, c’est son clip pour sa chanson Bassa Sababa



2. Comment ces deux girafes sont arrivées à la synagogue pour Pourim, je n’en ai aucune idée !



3. Ici c’est l’I-Robot, particulièrement approprié pour les bébés rampeurs !



4. Shiri Levi s’est déguisée en Instagram, son côté merveilleux et son côté maléfique

5. Même les Tours Azrieli participent !





Mais peut-être préférez-vous faire la file pour des déguisements tout faits. Ici, rue King George à Tel Aviv. Incroyable le nombre de boutiques pop-up qui ont ouvert pour l’occasion !

Pourim sameah !