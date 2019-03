Gilles Lellouche à Tel Aviv

« Le Grand Bain » de Gilles Lellouche, le plus gros succès français de l’année avec quatre millions d’entrée et dix nominations aux César, a ouvert la 16ème édition du Festival du film français en Israël.

Gilles Lellouche et les deux producteurs du film Alain Attal(Trésor Films) et Hugo Selignac(Chi-Fou-Mi Productions) ont donné une conférence de presse à l’Institut français de Tel Aviv.

Il a été question du film bien sûr, du fait qu’il pense avoir eu beaucoup de chance, du casting formidable du « Grand bain » et de leur confiance. En effet, les acteurs se sont entrainés à la nage synchronisée tous ensemble pendant quatre mois et n’ont pas hésité à être en maillot de bain.

Une personne dans la salle a posé une question à Gilles Lellouche, avec un manque de tact certain, sur le fait qu’il est « demi-juif ». L’acteur et réalisateur n’a pas été offusqué par la question et a répondu très sincèrement :