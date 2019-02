Oh ! Pourquoi te cacher ? – Victor Hugo

Aux détours d’une recherche chez mon ami Google, j’ai découvert « Oh ! Pourquoi te cacher ? « ce poème de Victor Hugo, qui fait partie du recueil « Les feuilles d’automne » publié en juin 1830. Je le partage avec vous. En le lisant, vous découvrirez qu’il a tout de même un lien avec les sujets habituellement traités sur Kef Israël.

Flebile nescio quid. OVIDE.

Oh ! pourquoi te cacher ? Tu pleurais seule ici.

Devant tes yeux rêveurs qui donc passait ainsi ?

Quelle ombre flottait dans ton âme ?

Était-ce long regret ou noir pressentiment,

Ou jeunes souvenirs dans le passé dormant,

Ou vague faiblesse de femme ?

Voyais-tu fuir déjà l’amour et ses douceurs,

Ou les illusions, toutes ces jeunes soeurs

Qui le matin, devant nos portes,

Dans l’avenir sans borne ouvrant mille chemins,

Dansent, des fleurs au front et les mains dans les mains,

Et bien avant le soir sont mortes ?

Ou bien te venait-il des tombeaux endormis

Quelque ombre douloureuse avec des traits amis,

Te rappelant le peu d’années,

Et demandant tout bas quand tu viendrais le soir

Prier devant ces croix de pierre ou de bois noir

Où pendent tant de fleurs fanées ?

Mais non, ces visions ne te poursuivaient pas.

Il suffit pour pleurer de songer qu’ici-bas

Tout miel est amer, tout ciel sombre,

Que toute ambition trompe l’effort humain,

Que l’espoir est un leurre, et qu’il n’est pas de main

Qui garde l’onde ou prenne l’ombre !

Toujours ce qui là-bas vole au gré du zéphyr

Avec des ailes d’or, de pourpre et de saphir,

Nous fait courir et nous devance ;

Mais adieu l’aile d’or, pourpre, émail, vermillon,

Quand l’enfant a saisi le frêle papillon,

Quand l’homme a pris son espérance !

Pleure. Les pleurs vont bien, même au bonheur ; tes chants

Sont plus doux dans les pleurs ; tes yeux purs et touchants

Sont plus beaux quand tu les essuies.

L’été, quand il a plu, le champ est plus vermeil,

Et le ciel fait briller plus au beau soleil

Son azur lavé par les pluies !

Pleure comme Rachel, pleure comme Sara.

On a toujours souffert ou bien on souffrira.

Malheur aux insensés qui rient !

Le Seigneur nous relève alors que nous tombons.

Car s’il préfère encor les malheureux aux bons,

Ceux qui pleurent à ceux qui prient !

Pleure afin de savoir ! Les larmes sont un don.

Souvent les pleurs, après l’erreur et l’abandon,

Raniment nos forces brisées !

Souvent l’âme, sentant, au doute qui s’enfuit,

Qu’un jour l’intérieur se lève dans sa nuit,

Répand de ces douces rosées !

Pleure ! mais, tu fais bien, cache-toi pour pleurer.

Aie un asile en toi. Pour t’en désaltérer,

Pour les savourer avec charmes,

Sous le riche dehors de ta prospérité,

Dans le fond de ton coeur, comme un fruit pour l’été,

Mets à part ton trésor de larmes !

Car la fleur, qui s’ouvrit avec l’aurore en pleurs,

Et qui fait à midi de ses belles couleurs

Admirer la splendeur timide,

Sous ses corolles d’or, loin des yeux importuns,

Au fond de ce calice où sont tous ses parfums,

Souvent cache une perle humide !