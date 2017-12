Plus d’un demi-million de legos pour cette tour de 36 mètres de hauteur la Place Rabin à Tel Aviv 36 mètres, en l’honneur d’un petit garçon, Omer Sayag, décédé à l’âge de 8 ans du cancer..

Les briques de la tour Omer ont été assemblées dans plusieurs jardins d’enfants et centres communautaires de Tel Aviv et le 27 décembre, la tour a été monté, mesurée et détient le record Guinness de la plus haute tour de ce type.