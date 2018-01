Vues sur mer, un livre de photographie de Daphné Schnitzer

« Vues sur mer » est un livre de photographies au sténopé, imprimé à Paris, pour les amateurs de mer, de Tel-Aviv, d’Israël et bien sûr de photographie argentique. Les photos et les textes sont de Daphné Schnitzer qui nous vient de la littérature qu’elle a enseignée notamment à l’Université de Tel Aviv et de Haïfa. C’est une spécialiste de Georges Perec

Autant vous le dire de suite ce petit livre-objet est envoûtant. « Vues sur mer » est un regard, celui de Daphné Schnitzer, perdu dans l’immensité du paysage mais soutenu par la ligne d’horizon. Daphné aime la beauté de l’horizon. Tantôt rêve de Lumière, tantôt couleur de Paradis, le paysage s’affirme tel un lieu sacré. J’aime ce petit livre-objet, ce petit trésor et vous encourage à le découvrir très vite.

Annick Maroussy (Amy), photographe, Saint-Cloud, le 18 novembre 2017

La magie de l’image,

Une magnifique série, tout en poésie, onirique,

Dans laquelle on prend plaisir à plonger le regard,

Pour mieux s’immerger,

Un très beau voyage, merci Daphné.

Eric Verlé, photographe, Nancy, le 18 novembre 2017

Retour aux fondamentaux, à la simplicité. Une chambre noire, une surface sensible et une entrée de lumière comme une ouverture sur un nouveau monde. Vues sur mer est une invitation à la découverte de nouveaux horizons, sans limites définies si ce n’est celles de notre propre imagination. Les photographies s’enchaînent en séquence. Les nuages, comme des notes de musique sur une partition, nous jouent une mélodie silencieuse. Les mouvements s’entremêlent et nous font perdre nos repères, nous éloignant des représentations communes. La douceur des couleurs et les nuances presque infinies nous emportent ailleurs. Le livre de Daphné Schnitzer est une incitation à la rêverie, un moment fait de calme et d’intériorité.

Grains de Sel, photographe, Saint Martin Boulogne, le 18 novembre 2017

On peut aussi acheter en ligne une sélection d’images en grand format sur le site www.vuessurmer.org

En vente à la librairie du Foyer à Tel-Aviv

sur art limited at https://www.artlimited.net/m74a3cf9e

Contact : daphne.schnitzer@mail.com