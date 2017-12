Je t’aime, Ronit Elkabetz au Musée du Design de Holon

J’ai été très émue par l’exposition consacrée à l’immense actrice et réalisatrice Ronit Elkabetz au Musée du Design à Holon.

Ronit Elkabetz (1964-2016), aimait s’habiller, se mettre en scène même quand elle ne jouait pas. Elle a gardé dans du papier de soie ses robes et ses corsets. Elle les a classés et répertoriés. Comme si elle avait prévu la possibilité d’une telle exposition.

Sa famille a donc décidé de faire don de sa garde-robe, plus de cinq cents pièces, au Musée du Design à Holon et ainsi est née l’idée de l’exposition. Ils ont fait appel à une jeune et talentueuse historienne de la mode et curatrice Yaara Keydar et Shlomi Elkabetz, frère cadet de Ronit Elkabetz avec qui elle a réalisé sa trilogie : Prendre femme (2004), Les Sept jours (2008) et Le Procès de Viviane Amsalem (2014) s’est chargé de la direction artistique.

Je n’ai que des éloges pour la façon dont cette exposition a été conçue. Comme une oeuvre totale. Les robes, les chaussures, les objets, les livres, notamment « Une femme » d’Anne d’Elbée sur Camille Claudel, le parfum Shalimar de Guerlain, un disque des Doors ou de Barbara, les photos, la merveilleuse voix de Ronit Elkabetz, les extraits de film, la scénographie, les vidéos réalisées par son frère. Et l’émotion est au rendez-vous. Parce qu’il est question d’exil, de langage, de cinéma, de féminisme, Parce qu’au-delà d’un portrait de l’actrice, c’est un portrait de femme. C’est une réflexion sur ce qu’il reste après la mort. Présence et absence. Absence et présence.

Cette exposition n’est pas un mémorial, même pas un hommage mais comme le dit Shlomi Elkabetz, c’est l’écriture d’une nouvelle page. En ressortant de cette exposition, ce n’est pas aux vêtements que l’on pense mais à elle. Et on peut simplement dire : Je t’aime, Ronit Elkabetz

« Je t’aime, Ronit Elkabetz », exposition proposée par le Musée du Design à Holon

Du 27 novembre 2017 au 30 avril 2018

Toutes les informations pratiques sur le site du Musée du Design

Tel: +972 7 32151525

